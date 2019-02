Daniel Bisogno generó polémica al hacer comentarios sobre el actor Jorge Antonio Guerrero, quien interpreta a Fermín, el novio de Yalitza Aparicio en la película “Roma”.

Durante el programa “Ventaneando“, los conductores comentaron sobre la noticia de que a Guerrero finalmente le dieron la visa para poder viajar a Estados Unidos y estar en la ceremonia de los Oscar.

“Además, que parezca ratero de autopartes no quiere decir que lo sea….es un gran actor“, dijo Bisogno entre regaños de sus compañeros.

Este comentario se suma a los ataques de Sergio Goyri, quién llamó “pinche india” a Yalitza.

Guerrero es el actor que dio vida a Fermín y que conocimos anteriormente como el Cadete Tello de Luis Miguel La Serie.

@VentaneandoUno esto me parece fatal,una discriminacion total de un mexicano a otro,expresar q el actor de Roma parece un ratero de autopartes!Esto es un periodista?😡 pic.twitter.com/CjJ5NgCEdz — Enori (@Enori3) February 18, 2019

También Bisogno aseguró que Yalitza se había interpretado a sí misma, algo que Alfonso Cuarón dijo eran comentarios racistas.

Fue en entrevista con Carlos Loret en Despierta, de Televisa, donde el cineasta aseguró que el personaje de “Cleo” fue fruto de un proceso de invención y apropiación de la propia Aparicio.

“Es un error y una actitud bastante racista de quienes piensan que ella sólo estaba interpretándose a ella misma. Es dar una limitación tan grande a una mujer simplemente por su bagaje indígena. Esta mujer no tiene nada que ver con Cleo, lo creó. No cualquier persona puede crear esos momentos con esos recursos emocionales tan profundos. Si Roma funciona no es porque yo pueda filmar muy bonito, es la relación que Cleo está teniendo con el público”, dijo.

Yalitza Aparicio en la película ROMA solo se auto represento… Esto lo comento Daniel Bisogno en ventaneando y nadie dijo nada. #SergioGoyriRacista pic.twitter.com/tNWUmMjscQ — NOAH BLACK (@NOAHBLACKK) February 17, 2019

Sin embargo cabe destacar que esta no es la primera vez que el conductor mexicano se manifiesta a favor de comentarios racistas.

Hace unos días el mismo Bisogno defendió los ataques del actor Sergio Goyri donde llamó “pinche india” a Yalitza Aparicio.

