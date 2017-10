Dan detalles de asesinato de vocalista de Cuisillos; “estaba en el momento equivocado” (FOTOS)

Francisco Ernesto Ruiz, uno de los vocalistas de la Banda Cuisillos, fue asesinado a balazos en su domicilio. Las versiones en torno a su homicidio no son claras.

La Fiscalía de Jalisco descartó la hipótesis del intento de robo. En un comunicado, la dependencia precisó que los hechos ocurrieron en la calle Samuel Ramos al cruce con Monte Olivetti.

“De acuerdo con las primeras pesquisas, se ha podido establecer que el hombre fue atacado a balazos de forma directa por varios sujetos que arribaron al domicilio y lo agredieron con armas de fuego y se dieron a la fuga. En la escena se encontraron casquillos de arma de fuego”, detalló la Fiscalía.

Aun cuando se sigue investigando las razones, Hugo León, representante del grupo jalisciense, consideró que este hecho no tiene que ver con el género grupero.

En entrevista con El Universal, dijo desconocer cuál fue la razón de su muerte. “Fue en su casa, estaba descansando, estaba con su familia. Es un hecho aislado, le tocó a un grupero pero es aislado, le tocó una mala suerte”, explicó vía telefónica.

“Estuvimos ahí en el lugar de los hechos, recogieron el cuerpo, se lo llevaron y pues lo único que decía la esposa fue que ella dijo que había sido un asalto, la verdad yo desconozco y yo no quise preguntarle por respeto a la familia. Yo fui como un amigo a apoyar moralmente qué fue lo que pasó. Estaba con su familia en su casa”, detalló.

Ruiz, quien llevaba dos años con el grupo luego de haber pertenecido a la banda Fresnito, perdió la vida mientras descansaba luego de una serie de presentaciones. Su representante aseguró desconocer la línea de investigación, pues sólo ha podido hablar con su esposa y los padres del cantante.

“Hablé con ella muy poco porque estaba muy mal. Estaba prácticamente a ocho o diez días de haberse cambiado a esa casa, entonces yo no sabía en dónde vivía. Fue muy poquito lo que hablé con ella. Tuve la oportunidad de platicar con los papás de Ernesto y están muy consternados”.

León mencionó que los integrantes se encontraban descansado luego de los shows que habían tenido el fin de semana pasado y que, incluso, los planes para sus próximos shows siguen en pie.

“Nos ofrecieron que si queríamos cancelar o algo, pero pues son muchas cosas y por respeto también a la gente, a los empresarios y la gente está con nosotros; dijeron: ‘lo que ustedes decidan’ y la verdad es que así es esto, el show debe de continuar”, señaló.

La última vez que el representante tuvo comunicación con Ruiz fue el lunes. Negó que él o cualquier otro integrante del grupo tuviera problemas con alguien.

“La verdad es que era un chavo muy sano. Se llevaba súper bien y admiraba que se llevara así con su esposa, era una familia y un matrimonio muy joven. Llegó a llevar a su esposa, lo que muy pocos artistas hacen, a las grabaciones de los videos, era un gran tipo”.

Se consterna el medio grupero.

Cabe destacar que el cantante apenas se había mudado junto con su familia al lugar donde perdió la vida, platicaron vecinos de la colonia; muy pocos lo identificaron o supieron que se dedicaba a cantar.

Dos sospechosos, de unos 30 años, llegaron al domicilio alrededor de las 13:00 horas, vestían pantalón de mezclilla, uno con gorra y playera de manga larga, y otro con un chaleco negro, según informes extraoficiales de la FGE.

“Lo que encontramos es la agresión directa a un masculino, al ingresar a su domicilio, causada por dos sujetos que se encontraban en el entorno”, aclaró el Comisario de Guadalajara, Salvador Caro.

Tras forcejear con el vocalista, le dispararon al menos dos veces y escaparon en una camioneta tipo van, gris, presuntamente una Windstar.

La esposa de Ruiz se encontraba dentro de la casa, escuchó las detonaciones y luego vio a los sospechosos escapar.

Aparentemente, los criminales fueron tras el cantante cuando sacó el vehículo de su cochera a la calle.

Tras darse a conocer la noticia del homicidio del cantante de 32 años, oriundo de Mazatlán, la organización musical que cobijó al intérprete así como otros miembros de la comunidad artística reaccionaron en redes sociales con mensajes de condolencia.

“Nos quedamos con tu recuerdo, con los grandes momentos que compartimos. Gracias por tanto, querido amigo”, compartió la oficina de Banda Cuisillos.

Antes de formar parte de esa agrupación, Ernesto fue integrante de Banda Sureña, La Plebada, Fresnitos y Cruz de Oro.

Tenía dos hijos: Fernanda, de 3 años de edad y Gael, de uno.

“Te Quiero” y “Muñequita” son algunos de los temas que hicieron famosa a Banda Cuisillos en la década de los 90.

Recién mudado

Ruiz Martínez apenas se había mudado junto con su familia al lugar donde fue asesinado, los colonos se limitaron a mirar los trabajos de las autoridades desde sus casas, y muy pocos conocidos del fallecido se presentaron; entre ellos estuvo un joven que dijo ser su representante.

“Sí nos impacta mucho, iban a ser nuestros vecinos, pero no alcanzaron, pero imagínese; son gente que se vino de otro lado, no sabe uno qué problemas traiga, sólo Dios y ellos saben”, comentó una vecina.

La mujer desconocía el oficio de Ruiz Martínez, aunque ya lo había visto en la cuadra porque continuamente visitaba a un pariente que antes vivía en la misma finca donde ocurrió la agresión.

Era zona insegura

La Colonia Independencia, en la que fue asesinado Ernesto Ruiz, sufre una oleada de robos y falta de vigilancia policial, acusaron vecinos.

“El robo es el principal delito, robo a casa, robo a transeúnte a pleno día, las roban y las golpean. Por eso pasó lo que pasó, porque no hay vigilancia.

“Ahorita ellos, al ratito ¿quién? Estamos inseguros. Tenemos 50 años viviendo aquí y nunca habían matado a alguien aquí en la cuadra; nomás asaltos”, dijo una de las vecinas.

De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía del Estado, el delito que más afecta a la zona es el robo a vehículos, pues entre enero y el 15 de septiembre se interpusieron 52 denuncias por ese rubro.

El cantante Julión Álvarez mandó sus condolencias a la familia del cantante. Sin ahondar en detalles, dijo que la situación del país no es la idónea, por lo que regresar a casa es una bendición.

“Tenemos 10 años de carrera y ha habido tiempos difíciles en nuestro país y yo digo, qué tipo de protección o de cuidado tendría, es imposible. Dios nos permite trabajar y regresar a casa siempre”.

El cantautor Temo Márquez no quiso vincular el homicidio el género grupero, sino como producto de la delincuencia.

“Nuestro país tristemente está pasando por una ola de violencia y un montón de cosas que me hacen creer que ya se está acabando el mundo; no puede ser que haya tantas cosas, tan seguido, y no solamente en el género grupero.

“La gente sale a la calle y no sabe si te van a asaltar o qué. Aquí fue todavía peor, porque fue dentro de su casa. Como que nuestras autoridades es momento de que hagan algo sí o sí. Ya es demasiado”, lamentó.

Mimoso, ex integrante del Recodo, se mostró consternado: “Aldo —integrante de su banda que fue asesinado en 2014— no merecía que nadie le quitara la vida, que sea por voluntad de Dios”.

Los integrantes de la explosiva Banda del Maza lamentaron el asesinato y pidieron al gremio seguir trabajando: “No nos da miedo, para nada, la gente, nosotros lo que queremos es hacer música regional”.

30 años lleva la Banda Cuisillos, cuyo nombre significa, en lengua maya, “el lugar de las pequeñas pirámides sagradas”.

Se había convertido en papá

De un balazo en la cabeza el cantante de la banda Cuisillos, Francisco Ernesto Ruíz, fue asesinado por un grupo de desconocidos, durante lo que se cree fue un asalto a su domicilio particular.

A decir de fuentes cercanas al joven vocalista, que apenas el 19 de septiembre del 2016 se había convertido en papá, los asesinos no esperaban la presencia del intérprete en su domicilio ubicado en la calle de Samuel Ramos, entre Monte Olivetti y Monte Carmelo, a cinco cuadras del Estadio Jalisco.

“Tenía unas horas de regresar de una serie de presentaciones que hicieron en el estado de Chiapas, entonces él se encontraba descansando en su domicilio cuando empezó a escuchar ruidos extraños, y eran esas personas ajenas… de inmediato pensó que estaban robando su casa.

“Lo que hizo fue percatarse de quien estaba en su casa, tal vez no tomó las debidas precauciones… o los presuntos asaltantes se confiaron que él estaba aún actuando lejos con la banda. Él bajó en calzoncillos y quiso asustar a los supuestos infractores, pero cuando se encontraron, todo indica que Francisco se opuso al salto y es cuando vino la desgracia, los tiros que lo dejaron sin vida”, informó la fuente.

Cabe mencionar que los presuntos delincuentes actuaron con saña, ya que dispararon a quemarropa a la cabeza del vocalista y joven padre. Él quedó boca abajo, tirado a la mitad de la cochera de su casa, sin vida.

“Muchos empezaron a especular que podría haber sido una venganza, pero no hay ninguna relación, como lo que ha pasado con otros cantantes.

La realidad es que era un muchacho alegre sin ninguna maldad y que estaba muy al pendiente de su joven familia, que sólo cantaba para sus fans y al amor. Sólo estuvo en el momento equivocado”, indicó la fuente quien prefirió omitir su nombre.

Gracias por tanto, querido amigo.- Cuisillos

La comunidad artística, en particular el mundo de la música grupera, lamentó la violenta muerte de Francisco Ernesto Ruiz Martínez, vocalista de Banda Cuisillos.

El cantante, de 32 años y oriundo de Mazatlán, fue asesinado en su casa de Guadalajara.

“Ernesto Ruiz, en muy poco tiempo, se convirtió en un gran compañero. Con su chispa conquistó los corazones de nuestros fans, pero ante todo se ganó un gran lugar dentro de la familia Cuisillos

“Nos quedamos con tu recuerdo, con los grandes momentos que compartimos. ¡Gracias por tanto, querido amigo!”, compartió la Banda Cuisillos en sus redes sociales.

“Es muy lamentable para cualquier ser humano y es feo, pero pues sólo Dios sabe a quién, cuándo y por qué y cómo. Ahora sí que todas las bendiciones y fuerza a la familia por este difícil golpe”, expresó Julión Álvarez.

Banda El Recodo de Cruz Lizárraga también se sumó a las condolencias, con un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Son situaciones que está viviendo el país en general, delincuencia, violencia, de repente sorprende. No porque haya sido vocalista de Cuisillos, yo creo que ningún ser humano merece que alguien le arrebate la vida de esa manera. No merecemos esa parte, yo creo que si vamos a dejar de existir en esta vida que sea por la voluntad de Dios”, lamentó el cantante Mimoso.

Antes de formar parte de la Banda Cuisillos, Ernesto Ruiz fue integrante de la Banda Sureña, de La Plebada, de Fresnitos (agrupación de Ángel Gallegos, surgida en Guadalajara), y después se sumó a las filas del grupo Cruz de Oro, en Mazatlán.

Tenía dos hijos, Fernanda, de unos 3 años, y Gael, de 1.

Cuisillos tenía programada una presentación el próximo lunes 23 en las Fiestas de Octubre, pero la organización musical no ha definido si seguirá en pie su show.

“Todavía no nos informan, aún no tenemos una respuesta, en cuanto se sepa se va a dar un comunicado. Por la misma situación, ahorita están tan consternados, que todavía no pueden dar respuestas a este tipo de cosas”, afirmó un representante de las festividades.

Banda Cuisillos fue creada en 1987 por Arturo Macías en un poblado llamado precisamente Cuisillos, que está situado en el Municipio de Tala, Jalisco.

“Te Quiero”, “Muñequita” y “Y No Me Mires Así” son algunos de los temas que hicieron famosa a la agrupación en la década de los 90.