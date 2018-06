La talentosa actriz Dakota Johnson es la protagonista del escalofriante tráiler oficial del remake de ‘Suspiria’, un clásico de terror de Dario Argento.

El talentoso Luca Guadagnino intentará superar al filme original con su nuevo proyecto cinematográfico que cuenta con un destacado elenco con personalidades como Johnson, Chloë Grace Moretz, Mia Goth, Tilda Swinton y Jessica Harper (protagonista de la original).

La historia se centra en la vida de una joven bailarina que logra ingresar a una prestigiosa academia de baile, pero el inmueble y sus habitantes ocultan un terrible secreto que perturbará a la talentosa adolescente.

El estreno de la película está pautado para el próximo 02 de noviembre del presente año en las principales salas de cine de los Estados Unidos.

‘Suspiria’ es dirigida por el italiano Guadagnino, responsable de la exitosa cinta ‘Call Me By Your Name’ que logró muy buenas críticas al ser estrenada. Es por ello que la nueva historia de terror ha creado cierta emoción en los críticos de cine por ver la nueva historia del director que se basa en una película de culto.

Amazon Studios fue la productora encargada de dar a conocer de manera pública el tráiler oficial en la platafoma de Youtube, logrando sorprender a todos los fanáticos de Johnson que disfrutarán de su actuación en un género completamente nuevo para ella.

Luca Guadagnino catalogó a su nueva apuesta cinematográfica como “fría, malvada y realmente oscura”. Además, enfatizó que se trata de un “homenaje” y no un remake de la historia original de su compatriota Argento.

Las actrices Dakota Johson y Tilda Swinton trabajaron por primera vez con Guadagnino en la película ‘Cegados por el sol’, un remake de ‘La Piscina’.