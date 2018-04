Cynthia Klitbo rompió el silencio luego de la actriz y vedette Emilia Martell se suicidara el martes 10 de abril en las instalaciones de la ANDA, generando una ola de rumores por las causas.

La actriz Cynthia Klitbo actualmente es la Secretaria de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actore (ANDA) y por ese motivo compartió un video.

En el mismo dejó en claro que la actriz no había sido diagnosticada de cáncer como dijeron algunos medios y otros actores, además aclaró que la fallecida no fue mal atendida.

La actriz dijo en el video: “Les habla su amiga Cynthia Klitbo, en vista de la cantidad de rumores que se están corriendo respecto al fallecimento de nuestra compañera Emilia Martell, les aclaro que no, no fue mal atendida”.

Cynthia Klitbo desmintió que estuviera enferma: “No padecía de un cáncer, la señora vino a cobrar su pensión, la señora decidió quitarse la vida y más bien en un acto de confianza, de manera que nosotros encontráramos su cuerpo inmediatamente y dejó una carta póstuma”.

La actriz agregó que en la carta, Martell solicitó que se hicieran cargo de los gastos funerarios y así lo están cumpliendo, según dijo: “Dejó una carta póstuma, que nos hiciéramos cargos de todos sus servicios funerarios y eso es justo lo que estamos haciendo desde el día de ayer, les agradezco que no hagan caso a los rumores, a nadie se le ha maltratado”.

Por otra parte y sin dar datos sobre la vida artística de la actriz y cantante Emilia Martell, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) publicó hoy un pequeño boletín.

En él se informa que por estar sujeta a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares no puede informar de la trayectoria de su compañera.

Así estaba antes de morir

Univisión dijo que según personal de seguridad de la ANDA, Emilia Martell acudió alrededor de la 1:00 pm a las instalaciones de la asociación.

Los policías afirmaron que su semblante era tranquilo y a su llegada saludó a algunas personas.

Las autoridades comentaron que para la 1:30 pm empleados de la institución hallaron su cuerpo sin vida dentro del baño de las instalaciones de Previsión Social.

En el comunicado del nuevo comité de la ANDA, que encabeza el actor Jesús Ochoa, se informa que lamentan profundamente “el fallecimiento de la compañera actriz Emilia Martell”, ocurrido el 10 de abril a las 13:30 horas, en las instalaciones de previsión social de ese sindicato.

El documento agrega que las autoridades realizaron ya la investigación correspondiente y para la tarde-noche de este miércoles podrán informar el lugar en que será velado su cuerpo, según lo que su misma compañera solicitó en una carta póstuma.

El comunicado dice: “Solicitamos respeto a su memoria, así como dejamos claro y patente que nuestra Asociación se sujeta a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Descanse en Paz nuestra compañera Emilia Martell”.

El perfil biográfico de la actriz no fue enviado ya que la oficina de estadística y organización de la cual está encargado el actor Jorge Zárate, dijo que esos datos no se podían dar a nadie y solo el encargado de esa secretaría lo podría hacer, pero no tenía horario para llegar a esa oficina.