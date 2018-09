Para nadie es un secreto que la pareja formada por Johnny Rivera, hermano menor de Chiquis y su novio de Joaquín Navarro son fieles amantes de la música urbana, por lo que decidieron trasladarse a la ciudad de San Diego en donde se llevaron una gran sorpresa.

La pareja acudió ala presentación en California de Beyoncé y Jay-Z sin imaginar que cerca de ellos estaría el rapero P. Diddy disfrutando del espectáculo en compañía de sus hijas.

El célebre cantante hizo a la pareja una oferta difícil de rechazar, pues ofreció a los novios 100 dólares porque permitieran a sus hijas ponerse delante de ellos y así poder observar mejor el espectáculo.

when P. Diddy gives you $100 for letting his daughters stand in front you pic.twitter.com/P2lbf0WnRd

— joaquin (@jooaquaain) September 28, 2018