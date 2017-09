“Cuando una es madre, se convierte en león”: Marjorie de Sousa (VIDEO)

Marjorie de Sousa y su bebé acudieron la mañana de este viernes a los juzgados familiares, mientras el actor Julián Gil se encuentra filmando en Perú, informó Ventaneando.

“Tengo lo más hermoso que puede tener una mujer en la vida en los brazos y cuando una es madre se convierte en un león”, dijo la actriz y modelo venezolana, que dejó las declaraciones sobre el caso a su abogada.

Sin embargo también vivió momentos de tensión con los medios pues al acudir a los tribunales mexicanos con su pequeño Matías, era tanta la gente alrededor de ellos que casi se cae bajando las escaleras. “El bebé please, no así no por favor”.

Alma Pellón, abogada de Marjorie, habló sobre la nueva demanda por nulidad de paternidad que Julián Gil interpuso en contra de Marjorie en otro juzgado. Ese fue el motivo por el que ambas acudieron a ser notificadas al estar seguras que Julián es el padre de Matías.

“No hay duda quién es el padre de Matías. Siempre lo hemos dicho, siempre hemos estado ahí para lo que se necesite. Por eso nos hemos ido a presentar. Nosotras mismas nos fuimos a dar por notificadas para hacerle frente a estas calumnias”, señaló la abogada.

La abogada señaló que la demanda que presentó Julián no es contestación a la suya y comentó que es clara la intención del actor, quien basa su petición en publicaciones de hace más de un año.

“Él no está pidiendo la prueba, él está pidiendo un juicio de nulidad de reconocimiento”, dijo Pellón, quien agregó que “un juicio de nulidad de reconocimiento de padre, ¿a qué se entiende? A decir no es mi hijo. Le quito el nombre y la obligación de pagar una pensión”, lo cual, considera, es lo que le interesa al actor argentino.

“La pensión la tenemos en este juicio. Él no puede ir a otro juicio para pelear lo que está dentro del juzgado décimo segundo. Son dos juicios completamente distintos. Nada tiene que ver la pensión, la custodia y las visitas con la nulidad de reconocimiento. Son dos acciones legales completamente distintas”, sostuvo.

“Yo sé que está retenido el 20% de los ingresos, que es lo que generalmente se dicta a cualquier papá”, comentó y resaltó que Julián Gil por tercera ocasión dejó plantado al bebé.