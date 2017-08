Critican a Sergio Mayer por bañarse con su nieta (VIDEO)

En una nueva polémica se ha visto envuelto Sergio Mayer. Y es que el actor fue criticado por sus seguidores, luego de mostrar un video en donde aparece bañándose junto a su nieta.

En las imágenes aparece la pequeña Mila, hija de Sergio Mayer Mori y la modelo Natália Subtil, tomando un baño junto a su abuelo.

“No hay nada igual como compartir con la nieta un baño”, escribió el actor.

Por lo que hubo personas que no tomaron para nada bien este acto de Sergio Mayer y hasta le enviaron insultos.

“Está mal por el hecho de que ya en nadie se puede confiar. El diablo alguna vez fue ángel recuérdenlo y lo creó un ser bueno se supone, para que vean que en nadie se puede confiar y es mejor prevenir”, escribió un usuario.

Y otros agregaron: “Muy lindos, pero no apropiado, le enseña desde pequeña que no debe haber pudor, hay reglas que enseñar, ojo, el baño con una menor no es prudente”, “yo no le estoy poniendo morbo a nada, pero ojalá a medida que ella vaya creciendo, eso no siga pasando porque nunca se sabe, al menos yo a mi hija jamás la dejaría así con su abuelo, ni con su papá, porque él diablo no duerme”.

Cabe destacar que no es la primera vez que Sergio hace esto y lo publica en sus redes sociales, pues en otros videos también aparece bañando a la bebé.

Eso desató un debate sobre si es o no apropiado que los padres o familiares bañen a niños menores y luego expongan esto en redes.

