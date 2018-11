¿Será que ahora que está divorciada Lili Estefan es un ‘peligro’ para toda mujer casada? Y es que hasta su gran amiga Thalía se mostró cautelosa con la ‘Flaca’, al cuidar a su marido de sus encantos.

En un video que publicó la misma conductora de El Gordo y la Flaca en Instagram, se ve cómo Thalía quita disimuladamente a Lili de las piernas de su esposo, Tommy Motola.

En el clip Lili Estefan solo quería presumir que finalmente estaba cumpliendo el sueño que tenía desde hace meses, que era cantar su tema favorito ‘Y si no me acuerdo no pasó’ junto a la intérprete mexicana.

“Y si NoMe Acuerdo, No Pasó!!!! mi sueño cumplido… cantar mi canción favorita con mi amiga del alma @thalia… te amooooo”, escribió Lili Estefan junto al video y al hashtag “#TamosLocasPalCaraaaa.

En el video se ve a Thalía diciendo “no me acuerdo dónde dejé a Lili, no me acuerdo”, mientras la compañera de Raúl de Molina sale de entre la cola de su vestido cantando el estribillo de su famoso tema.

Entonces se funden en un gran abrazo, mientras Thalía le dice “ay te amo tanto” y ambas siguen cantando; es cuando Lili enfoca su atención en Tommy Motola, que también se encuentra en el camerino de su esposa en la reciente entrega de los Latin Grammy.

“Míralo qué guapo es, mira qué guapo es my baby”, dice Thalía mientras se sienta en las piernas de su esposo.

“Por qué no, yo también”, dice la ‘Flaca’ al tiempo que también se sienta en las piernas de Motola.

Para ese momento, Thalía sigue sonriendo, pero se notó un tanto incómoda al intentar detener a Lili con su brazo izquierdo, pero al no lograrlo le quita disimuladamente la pierna de encima de su esposo.

Lili Estefan ríe a carcajadas, en momentos en que Thalía desaparece de la escena y Tommy también. Entonces, las críticas no se hicieron esperar en contra de la conductora de El Gordo y la Flaca.

