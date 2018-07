¡Imágenes que valen más que mil palabras! (Muevan la pantalla de derecha a izquierda para ver las fotos que servirán de esperanza e inspiración a muchos) Gracias a todos los que me han enviado buenos deseos para mi hija Lara que está en Republica Dominicana como parte de una misión humanitaria con el grupo @blue_missions. Ella lleva ya 4 días junto a varios jóvenes poniendo su granito de arena para construir letrinas en barrios remotos de Quisqueya La Bella,algo que hará una gran diferencia en la vida de muchas personas y estoy muy orgullosa de ella. Desafortunadamente hay algunos dominicanos que desconocen la gran necesidad que existe en sus campos y cuestionan que yo use la palabra “letrina”. Pues con todo el cariño y respeto del mundo le aclaro a esos que piensan que la palabra es inadecuada que SI son letrinas, no baños. Y no hay razón para avergonzarse de esa palabra. @blue_missions ,el grupo con el cual mi hija está trabajando,construye letrinas con ventilación y un inodoro de fibra de vidrio. Son “letrinas” porque no están conectadas con agua. No hay sistema de alcantarillado en la mayoría de los campos de RD y esta es la única solución. Estás letrinas son seguras y dan la oportunidad a niños y niñas de ir al baño con privacidad y una mejor higiene. Estas familias beneficiadas están muy agradecidas porque está obra les está cambiando la vida. ¡Solo hay que ver sus sonrisas! Creo que este debate es una gran oportunidad para crear conciencia y que muchos se activen para que otros más desafortunados tengan una mejor calidad de vida. Aquí les muestro un antes y un después de que los jóvenes de @blue_missions ponen manos a la obra y también fotos de Lara con su grupo de amigos. Todos merecen un fuerte aplauso.

