Cristian Zuárez, expareja sentimental de la polémica Laura Bozo, rompió el silencio luego de terminada su relación de 17 años con la presentadora, y reveló fallas por parte de ambos.

En entrevista para el programa Suelta La Sopa, Cristian habló de cómo fue que asumió separarse de la persona para la que “vivió” por “más de 16 años”.

El exnovio de la también escritora comenzó dejando entrever que existieron infidelidades al interior de la relación: “17 años de relación, Laura se entera de unas cosas de mi parte y de ahí lógicamente que todo cambia”.

Continuó aclarando que también por parte de la peruana existió una infidelidad: “Nos fallamos mutuamente, sí fue infiel (Laura) y ella lo sabe”.

Ante la pregunta sobre si la infidelidad por parte de Laura había sido más de una ocasión, Cristian respondió: “Una, una me bastó digamos, ya en nosotros estaba esa cosa de dañarnos, de que si tú me haces yo te hago ¿Me entiendes?”.

“Creo que es tarde, pero yo no quiero ser enemigo de Laura Bozzo”

En junio del año pasado Cristian fue captado de la mano de una joven de nombre Adriana Amiel a quien se le consideró como la tercera en discordia luego de que la presentadora pusiera fin a la relación de 17 años.

Sobre Adriana, Cristian pronunció: “Me ayudó muchísimo, me soporta todos mis males por el hecho de que para mí no es fácil todo lo que me está pasando”.

Aunque aclaró que no estaba listo para entrar en una nueva relación: “El tema es que uno con tantas cosas en la cabeza no estaba preparado, juro por Dios que yo no estaba preparado para abandonar una relación y empezar otra vida, ni mucho menos”.

Con un semblante más serio añadió: “A ver durante 16 años te despiertas, respiras vives para una persona, ¿cómo haces para desacostumbrarte? No fui ni me preparé para esto, a mí me tocó, ‘ya listo se cortó todo, te vas”.

