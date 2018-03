Craig Mack, rapero de Nueva York en el sello Diddy’s Bad Boy, de 46 años, murió el lunes de un paro cardíaco en un hospital cercano a su casa, en Walterboro, reportó Daily News.

Mack, de Long Island, además de rapero fue compositor, cantante y productor discográfico y su temprano fallecimiento tiene en luto al mundo de la música estadounidense.

4 datos de esta estrella del género rap, según BBC:

This was is and always will be iconic. Rest In Peace Craig Mack. pic.twitter.com/7AJj2PsRpE

Fue el segundo artista en debutar en Bad Boy Entertainment y triunfó con el hit llamado “Flava in Ya Ear” (1992). Con este éxito se convirtió en el primer artista en sacar un álbum en P Diddy’s Bad Boy Records.

Sin embargo, Mack pronto se separó de Bad Boy Records, presuntamente debido a las tensas relaciones con el compañero protegido de Combs, Notorious BIG.

Después de separarse de Diddy, Mack lanzó un segundo álbum, “Operation: Get Down”.

Después de su segundo álbum, se retiró de la mirada pública y en 2012 fue filmado en un servicio religioso denunciando la “maldad” de su vida anterior.

Regresó a la música el año pasado, lanzando el álbum “Mack World Sessions”.

Erick Sermon de EPMD dijo que Mack había estado trabajando un nuevo material musicall en el momento de su muerte.

Erick Sermon: “Estoy devastado por la noticia de Craig Mack … Acabamos de terminar su nuevo álbum … smh … Descanso en Power Craig …”

I'm devastated over the news of Craig Mack.. We just finishing up his new album.. smh.. Rest in Power Craig…

— Erick Sermon (@iAmErickSermon) March 13, 2018