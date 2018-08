Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Gonzalo Sánchez. Fue un reconocido actor mexicano, a quien se le recuerda por su participación en producciones como “Noches de Cabaret”, “Fin de semana en Garibaldi”, “Venganza suicida” y la telenovela “Corazón salvaje”. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias.

