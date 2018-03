Me duermo Feliz y agradecida porque todo está muy bonito en mi vida! … porque me caigo bien y He aprendido a estar en silencio conmigo.. porque He aprendido a identificar a los demonios del Miedo y la inseguridad y Controlarlos… Porque el amor que me tienes me hace sentir muy responsable.. y MUY SEGURA.. porque amo que ames a mis Hijos @palyoficial @mich_duval “frutos de mi vientre” 😂😂 y seres preparados para dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontraron. 👩‍👧‍👦#mactrioduval #Gratitud #descansar

