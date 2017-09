Conjunto Azabache ha conquistado con su norteña romántica

Conjunto Azabache, con 23 años de trayectoria, ha conquistado públicos diversos con su romántica música norteña a paso firme y seguro.

El septeto chihuahuense amenizará junto a Los Rieleros del Norte, Dos Banderas, Virlán García, Lalo y sus Norteños, DiaZero y Sudaka Fiesta Mexicana 2017, el decimocuarto festival con el que La Raza 102.3/100.1 FM celebra la Independencia de México y que se realizará el domingo 10 de septiembre en Gwinnett Place Mall.

La celebración comenzará al mediodía con una misa en honor al emigrante y a los damnificados por el huracán Harvey; y a las 3 p.m., el consulado mexicano oficiará el ‘Grito’ oficial de independencia.

“El chiste de este trabajo es hacer amigos e interpretar nuestra humilde música norteña con saxofón para que la gente se la pase a gusto y bonito”, Jorge Ronquillo, director musical y bajo eléctrico de Conjunto Azabache

En entrevista con MundoHispánico, Jorge Ronquillo, director y bajo eléctrico de Conjunto Azabache habló sobre su historia.

MH: ¿Cómo se sienten por el éxito que han tenido desde que comenzaron a grabar covers de música en inglés?

JR: Muy agradecidos por la aceptación de toda esa gente de habla inglesa; sobre todo, de los jóvenes que no habían escuchado antes regional mexicana y que al escuchar nuestra música les gustó. Queremos seguir grabando ese tipo de temas sin descartar nuestro estilo 100 por ciento norteño y chihuahuense.

MH: ¿Cómo se les ocurrió grabar ‘Just the Way You Are’?

JR: Fue una idea mía. Como dueño y director del grupo elijo las canciones y se me ocurrió grabarlas ya que los vocalistas dominan el inglés. Dio resultado y gracias a Dios hemos tenido buena aceptación.

MH: ¿Dónde se formaron?

JR: Todos somos de Chihuahua, pero nos conocimos en Los Ángeles. Cumplimos 23 años en noviembre, con 23 discos y tres cortes nuevos. Surgimos cuando estaba en su apogeo la quebradita. Han venido olas como el duranguense, el sierreño y nosotros seguimos fiel a la norteña con saxofón.

MH: ¿Qué significa venir a festejar la Independencia de México y compartir escenario con Rieleros del Norte y el resto de las agrupaciones del cartel programado?

JR: Bien contentos de ser partícipes del magno evento, de convivir con nuestros paisanos, de alternar con estas agrupaciones y de seguir cosechando amigos.

MH: ¿Cómo se inspiraron para grabar temas inéditos y covers tan diversos?

JR: Quería crear un estilo propio y revivir canciones de otros géneros. Se me vino la idea de grabar temas de Gloria Trevi, Alejandra Guzmán e Inspector. Fue curioso que después de grabar temas de Juan Gabriel y tener bastante aceptación, otras agrupaciones se atrevieron a hacer lo mismo.

BREVE BIO:

Nombre: Conjunto Azabache

Profesión: músicos mexicanos

Se fundó: En 1994 en Los Ángeles

Integrantes: Jorge Ronquillo (batería), Juan Ronquillo (bajo eléctrico), Agustín Mariscal (acordeón y primera voz), Pedro Ríos (primera voz), Alex Espitia (primera voz), Fidel Morales (saxofón) y Raúl Samaniego

Fiesta Mexicana 2017

Cuándo: 10 de septiembre, 12-8 p.m.

Costo: Gratis.

Dónde: Gwinnett Place Mall, 2100 Pleasant Hill Rd., Duluth.

Info: www.laraza1023.com