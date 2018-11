View this post on Instagram

Buenos días y feliz #diadeacciondegracias. Hoy amanecí mejor y sin calambres. Estoy caminando por los pasillos y espero regresar a casa pronto. Gracias a todos por sus lindos mensajes y deseos para una rápida recuperación. #happythanksgiving woke up much better today and walking. Looking forward to going home soon. Thank you for all your messages and best wishes. #grateful #volveracasa #thankgod #speedyrecovery #spinalfusion #blessed🙏