Conductora de TV Azteca revela que no sabe nada de sus padres tras huracán (VIDEO)

No solo el terremoto en México está causando tristeza en todo el mundo, también Puerto Rico enfrenta la devastación que dejó el miércoles el huracán María, el segundo que azota el país en medio mes y que, según informes no oficiales, ocasionó al menos seis muertes.

Los puertorriqueños se encuentran aturdidos ante la devastación total provocada por María y una de las afectadas es la conductora Vanessa Claudio de TV Azteca, pues sus papás fueron víctimas de este desastre natural y no sabe nada de ellos.

La conductora simplemente no pudo evitar romper en llanto al compartir que perdió la comunicación con sus papás:

“Por lo que he podido ver por las noticias, Puerto Rico está totalmente destrozado, hay cero comunicación y no he podido comunicarme con mis padres y mis abuelos, lo único que sé es que mi tía perdió la casa antes de, pues, saber más información, pero también sé que hay países que nos van a ayudar (…) Yo estoy segura que mi país va a recibir la ayuda y que mi familia va a estar bien. Gracias a ustedes, yo sé que muchas personas la están pasando mal y todo, pero yo personalmente le quiero agradecerle a cada uno de ustedes porque dentro de todo he recibido tanto amor, tanto cariño, tantas ofertas de dónde poder dormir, que se los agradezco la verdad”, dijo junto a sus compañeros de Venga la Alegría.

Patricio Borghetti también derramó algunas lágrimas al ver a Vanessa agradeciendo por la ayuda recibida.