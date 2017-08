Conductor de TV Azteca ataca a Galilea y la llama ‘naquita’ (VIDEO)

Una vez más el conductor de TV Azteca Daniel Bisogno, no midió sus palabras y atacó verbalmente a Galilea Montijo.

Y es que el mexicano no se tentó el corazón y la llamó con una palabra que a muchos mexicanos podría ofender.

Todo ocurrió en una de las breves transmisiones que hacen los conductores de Ventaneando entre los cortes comerciales, donde Daniel explicó que la tapatía tuvo una diferencia con los ejecutivos de Televisa.

“Tuvo un altercado (Galilea Montijo) con los ejecutivos de Televisa, pues pidió más y su intención era irse a trabajar a Univisión pero con este pleito se la quitaron de momento, se la van a regresar y sino ya no la van a ver trabajar en Televisa, Galilea es de sus mejores piezas”, dijo a sus compañeros de Ventaneando en el detrás de cámaras.

Todo iba bien hasta que el conductor dijo: “Con todo y que ha perdido el personaje, porque antes era la naquita que caía bien al público, porque era cercana al pueblo y ahora ya se siente de rancho San Francisco, que se lleve con gente pudiente, no la hace pudiente”, contó mientras todos se burlaban.

Muchos usuarios se ofendieron con lo que le dijo a Gali: “hablar mal de una mujer y sin que estè presente, me parece mucho mas de nacos, si tiene tantos … porqué no sale del closet y reconoce que es homosexual, pero no lo dirá porque es un cobarde!”, “es un poco hombre hablar de una mujer si de una mujer nació la basura esta, porqué no habla asi de un hombre a ver si así le romen la trompa”.