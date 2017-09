Con Luzia, Cirque du Soleil transporta al público a un México mágico

Luzia, el nuevo show de Cirque du Soleil, estará en Atlanta hasta el 19 de noviembre para transportar al espectador a un México de ensueño, suntuoso y vibrante, con sus sonidos, colores, gente, flora, fauna y toda su cultura.

Durante su noche de estreno, el 14 de septiembre, Luzia deleitó a centenares de niños y adultos con su magia sinnigual. Entre los espectadores se encontraban celebridades como el ex Atlanta Brave, Chipper Jones; los actores Christian Serratos y Khary Payton (The Walking Dead); Riley Voelkel (The Originals), Percy Hynes White, Natalie Alyn Lind, Blair Redford y Amy Acker (The Gifted), Tristin Mays (MacGyver); James Mackay (Dynasty) y Lyndie Greenwood (Sleepy Hollow), entre otros.

Los 15 actos de Luzia, incluyendo varias escenas del Mimo/Viajante, quien funge como conexión entre el mundo surreal de Luzia con el público, cuentan con escenografías espectaculares que recrean desde los paisajes de México hasta sus simbolismos más sagrados (agua, sol, luna, cenote, cempasúchil, jaguar, muerte, luchadores y el balón de futbol) Y la música… simplemente sublime.

