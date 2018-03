Luego de darse a conocer que Jorge D’Alessio fue asaltado con violencia, fue el propio cantante quien realizó una transmisión en vivo para dar su versión sobre el lamentable incidente y agradecer el apoyo y cariño de sus seguidores, así como de sus familiares y amigos.

“El sábado pasado acompañé a Ari, que trabaja en Bobo Producciones, lo acompañé a su festejo de cumpleaños, que fue en un Party Bus, terminamos la vuelta entre 2:30-3:00 de la mañana, llegamos a un lugar de la colonia Condesa y yo me bajé, me tomé un trago más con ellos y me despedí, estaba un poco cansado”, contó el músico, aclarando que en esta ocasión no había bebido mucho.

Mostrando algunos golpes en la cara, Jorge continuó: “quería pedir un Uber, pero no había ninguno disponible y pregunté si la base que estaba enfrente era segura, me dijeron que sí, tomé este taxi y al subirme le dije hacia donde íbamos, no le di la dirección de mi casa, simplemente le dije vete por aquí, y me ofreció una botella de agua, lo que es muy común que suceda en servicios como de Uber o Cabify, me da un poco de coraje porque yo siempre le digo a mi hija que no acepte una bebida, (pero) estaba bastante cansado y se me hizo un gesto amable del taxista”.

“Tomé el agua, y miren que fue poco lo que bebí y en menos de 10 minutos estaba completamente inconsciente, lo último que me acuerdo es que yo le dije al taxista: ‘este no es el rumbo, por aquí no vamos bien’, y él me dijo: ‘tranquilo, nos tuvimos que desviar’, y me quedé perdidamente dormido”, agregó.

De la misma manera, D’Alessio afirmó que las contusiones que tiene en su rostro no son golpes que le propinaron. “Pensamos que estos golpes habían sido de que me golpearon, ya en el hospital nos dimos cuenta de que no, una vez que me despojó de todo, obviamente no me acuerdo, por lo que me dicen los médicos y por los golpes que ven, pues el taxista abrió la puerta y yo completamente inconsciente me aventó del taxi, y pues me rompí el huesito que esta abajo del dedo meñique y toda la cara esta raspada por como caí en el piso. Me dejó inconsciente como si fuera un objeto”.

El hijo de la cantante Lupita D’Alessio confesó que desconoce cuánto tiempo estuvo tirado en la calle sin que nadie le ayudara. “Le doy gracias a Dios por el otro taxi que se paró, alcanzó a ver mi mano, ese taxi me llevó a mi casa y desde ahí, sin teléfono, lo único que tenía era un iPad, no alcanzaba ni abrir la lista de contactos, abrí Twitter y pude deletrear la cuenta de mi esposa y decir emergencia comunícate a la casa, luego puse otro Twitter que decía Help, estaba completamente drogado”.

Posteriormente, el famoso comentó que se trata de una droga de nombre GHB. “En el hospital me dijeron que por lo menos, solo en el Hospital Ángeles de Interlomas, que por lo menos dos casos diarios llegan así, lo que es una alarma muy grande, lo están utilizando y no nada más es en una bebida, lo pueden utilizar hasta en una revista o folleto porque hay en forma de polvo, y en menos de 10 minutos quedas totalmente inconsciente”.

Finalmente, el también integrante del grupo Matute agradeció la fortuna de estar vivo, de poder estar con su familia, y con lágrimas agregó: “Lo quiero compartir porque yo soy un hombre de casi un 1.90 metros, peso 89 kilos, con solo un traguito de esa agua quedé inconsciente por horas, una chavita de 18 años, de 20 años, puede morir con esa droga, y lo quiero compartir para que tengan cuidado”.