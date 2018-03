El emblemático actor mexicano Héctor Suárez rompió en llanto durante una entrevista, en la que confesó que teme por su seguridad y la de su familia.

El comediante concedió una entrevista a la cadena Univisión, en donde dejó ver que siente preocupación por su seguridad y la de su familia, todo como resultado de sus duras críticas al gobierno mexicano.

“No es vida la que llevo ya, salir a la calle y pensar que me van a atacar, como lo han hecho”, fueron las primeras palabras de Suárez en la entrevista retomada por el sitio de noticias Regeneración.

“De hecho creo que esta es la última entrevista que voy a hacer, porque no quiero que le pase nada a mi familia, pero tampoco quiero que México siga así, ya he hablado, he dicho muchas cosas, con majaderías, con todo y no ha servido de nada, mas que para arriesgar mi vida”, expresó Suárez al programa Al Punto de Univisión.

El creador de personajes como el famoso ‘Qué nos pasa’, dijo sentirse desprotegido por la justicia en su propio país: “Sí me siento muy solo, muy desamparado”.

También mandó un mensaje a los mexicanos que radican en Estados Unidos: “He tratado de hacer todo por mis hermanos que viven allá, de defenderlos, de estar con ellos, pero yo solo, solo no puedo”.

Además, volvió a manifestar su preocupación e indignación por la actitud que las autoridades del gobierno mexicano han tomado frente al presidente estadounidense Donald Trump.

“Me duele que un tipo como Donald Trump ofenda tanto a mi país, y utilice todas las cosas que hace para ofender a México y que el presidente y nuestras autoridades no defiendan al país, le permitan todo a este cerdo, a este hombre”, expresó.

En mayo de 2017, el comediante denunció en el programa “Aristegui en vivo” que fue víctima de amenazas en una plaza comercial de Morelos.

“Me pidió que dejara de hablar del Gobierno y de la Presidencia”, aunque no cree que la Presidencia de Enrique Peña Nieto esté detrás de las intimidaciones, “no los creo tan estúpidos”, señalo Suárez en esa ocasión.

Para terminar, reveló lo mucho que ama a México: “Amo con toda mi alma mi país”, y agregó sentirse muy triste por la pobreza extrema en la que viven los campesinos e indígenas.

“Lamento mucho lo que está pasando con su familia, es muy triste escuchar tanta tragedia en México”, “lo admiro por su valentía y coraje Héctor Suarez, ya que son pocos los que como usted salen en defensa”, fueron algunos de los comentarios que recibió el comediante en redes sociales.