La cantante irlandesa Dolores O’Riordan, vocalista de Cranberries, fue encontrada muerta en un hotel de Londres este lunes. Tenía 46 años.

Aún no se dan a conocer las causas del deceso, sin embargo se dio a conocer que padecía trastorno bipolar.

En 2015 fue diagnosticada con el padecimiento, según reveló ella misma en una entrevista de mayo de 2017 para el portal británico “metro.news”.

“Tengo trastorno bipolar, así que he experimentado extremos durante mi vida, pero apenas fui diagnosticada hace dos años. Hay dos extremos del espectro, puedes estar extremadamente deprimida y perder interés en todo lo que amas hacer y entonces te vuelves maníaca”, explicó la cantante.

“Estuve en el lado hipomaníaco del espectro de manera intermitente por un largo periodo, pero generalmente eso puede durar alrededor de tres meses antes de que toques el fondo y vayas a una depresión. Cuando estás maníaco no puedes dormir y te vuelves paranoico, así que estoy lidiando con eso con medicamentos”, añadió.

Fue diagnosticada con trastorno bipolar, otras de las actrices que lo padecía era la fallecida Carrie Fisher, pero ¿qué sabemos de este padecimiento?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es un trastorno afectivo caracterizado por la presencia de episodios reiterados (al menos dos) en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad del enfermo están profundamente alterados, de forma tal que la alteración en ocasiones consiste en una exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad y en otras en una disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad. A las sensaciones de euforia y actividad se les llama manías. A las de tristeza y desesperanza se les llama depresión.

Por su parte, el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos, afirma que las causas de este trastorno no son del todo claras. Pueden ser genéticas, o tratarse de una estructura anormal de las funciones del cerebro.

El trastorno bipolar suele empezar en los últimos años de la adolescencia o al inicio de la edad adulta pero niños y adultos también pueden sufrirlo. La enfermedad, generalmente, dura toda la vida.

Si no se trata, el trastorno bipolar puede dañar las relaciones personales, causar bajo rendimiento en la escuela o en el trabajo e incluso el suicidio. Sin embargo, existen tratamientos eficaces para tratar los síntomas: medicinas y “terapia de conversación”. La combinación de ambas suele ser lo que mejor funciona.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la prevalencia de los trastornos mentales continúa aumentando, causando efectos considerables en la salud de las personas y graves consecuencias a nivel socioeconómico y en el ámbito de los derechos humanos en todos los países.

La cantante que sufrió de abuso sexual

Como una manera de quitarse un gran peso de encima, la cantante irlandesa Dolores O’Riordan -vocalista de Cranberries- reveló en 2013 que fue víctima de abuso sexual cuando era niña.

Declaró a “Sunday Independent” que una “persona de confianza” en su casa de Limerick, Irlanda, abusó de ella entre los ocho y los 12 años.

O’Riordan recordó que esa experiencia traumática la llevó cargando y le costó años de terapia superarla.

“Siento que me he quitado un gran peso de encima. Siento que me va a ayudar mucho abrirme y confesárselo a toda la gente que compró mis álbumes y que me quiere”.

En mayo del año pasado, O’Riordan reveló que padecía trastorno bipolar, lo que la había llevado a etapas maníacas y depresivas.

O´Riordan fue encontrada muerta este lunes en Londres. Tenía 46 años.