El autor de la película sobre la Colplay acaba de confirmar que la banda está programada para regresar el próximo con el nuevo álbum “sorprendente”. La oticia la reveló su amigo y colaborador Mat Whitecross, informó Animal Político.

Una nueva película que cuenta los 20 años de historia de la banda a través de imágenes cercanas, personales e invisibles Habiendo conocido a la banda desde la universidad, el director de Supersonic, Whitecross, acaba de lanzar ‘A Head Full Of Dreams’ .

Al parecer la película animó a la banda que hasta ahora había estado inactiva en gran parte del año, pero ahora parece que volverán al estudio en 2019.

“Están en un período sabático en este momento, así que han estado despiadadamente de vacaciones durante un año”, dijo Whitecross a NME. “Nunca han hecho eso antes. No sé si puedes llamar a Chris un adicto al trabajo porque él ama lo que hace; Él está dentro y fuera del estudio escribiendo tres o cuatro canciones al día.

