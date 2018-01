“Coco”, la película de Disney-Pixar, se llevó el premio de Mejor cinta animada en la entrega 75 de los Globos de Oro.

Lee Unkrich, director de la cinta, dijo al recibir el galardón:

“Coco no existiría sin la gente maravillosa de México y la hermosa tradición del Día de Muertos”.

“Muchísimas gracias”, añadió en español. Sus rivales eran “Boss Baby”, “Breadwinner”, “Ferdinand” y “Loving Vincent”.

Congrats to the cast and crew of #PixarCoco on the #GoldenGlobes win for Best Animated Feature! pic.twitter.com/NvMRL2HQLs

— Disney•Pixar’s Coco (@pixarcoco) January 8, 2018