CNCO regresa con nuevo disco que refleja más unión, madurez y calidad

CNCO, el quinteto juvenil que en tan solo dos años de trayectoria se ha convertido en una de las bandas más populares de Hispanoamérica, acaba de lanzar al mercado su segundo álbum.

La nueva producción homónima del grupo, conformado por Joel Pimentel (México), Christopher Vélez (Ecuador), Richard Camacho (República Dominicana), Erick Brian Colón (Cuba) y Zabdiel De Jesús (Puerto Rico), contiene 13 canciones inéditas que navegan entre el pop, la balada y el reggaetón/urbano.

Además, se incluye el remix de su éxito ‘Reggaetón lento’, en colaboración con el grupo femenil británico Little Mix, y que recientemente obtuvo el premio iHeartRadio Music Awards al Mejor Remix.

En una entrevista con MundoHispánico, los integrantes de CNCO, que alcanzaron la fama tras ganar el reality show La Banda (Univision), hablan sobre su nuevo disco, sus experiencias en estos dos años, sus logros y proyectos futuros.

MH: ¿Cómo se sienten de presentar su segundo álbum?

RICHARD: Nos encantan mucho las canciones de nuestro nuevo álbum. Estamos muy emocionados de que el público pueda escuchar lo que estuvimos produciendo y haciendo por casi siete meses alrededor de Latinoamérica durante nuestra gira de conciertos. Estamos también emocionados porque en este álbum exploramos la faceta de compositores; tuvimos la oportunidad de componer con muchos productores y nos encantó. Nos encantó poder descubrir esa nueva faceta.

MH: ¿Cuántas canciones compusieron?

ERICK: Escribimos dos canciones: ‘No me sueltes’ y ‘Bonita’.

Lee también: Vicente García le apostó a su segundo álbum ‘A la mar’ y ganó a lo grande

MH: ¿Cómo vivieron la experiencia de la composición?

ERICK: Siempre nos ha gustado eso de la composición y se nos brindó la oportunidad gracias a Dios, a la disquera y a todos esos compositores. Fue una gran lección, y creo que lo que más disfrutamos es la parte de creación, de producir y de grabar, obviamente. Lo disfrutamos al máximo.

“Nos conocemos vocalmente, ya sabemos en cada canción, que parte debería cantar cada quien, y se nota mucho en nuestra música. Seguimos avanzando”, Richard Camacho, cantante dominicano

MH: ‘Hey Dj’, cuyo video ya supera los 255 millones de reproducciones en YouTube, ‘Noche inolvidable’ y ‘Mi medicina’ me parecieron extraordinarias, tienen un hilo conductor muy especial. ¿Qué opinan ustedes?

CHRIS: Sí. ‘Hey DJ’ está muy buena, en el disco la puedes encontrar con el remix que tuvimos con Yandel. ‘Noche inolvidable’ también nos encanta, es una canción muy bonita que hicimos en Miami; y ‘Mi medicina’, la sacamos recién como una sorpresa para las fans que adquirieron el álbum en preventa, y ya tiene 40 millones de vistas en YouTube. Agradecemos el gran apoyo.

MH: ¿Por qué la importancia de ser cuidadosos con las letras y sus mensajes?

ERICK: Obviamente le cantamos al amor, a la amistad y a nuestras fans, a esas chiquitas que las estás viendo y quieres conquistarlas y enamorarlas. Nuestras canciones son sanas, eso nos hace diferentes, y nos encanta.

MH: Cuéntenos sobre la canción ‘Fan enamorada’

RICHARD: Para nosotros es súper lindo dedicársela a nuestras fans. Les llamamos CNCOwners, ellas son como dueñas de nosotros, si no fuera por ellas no estuviéramos aquí. Ellas son las que compran nuestra música y siempre están votando en premios por nosotros. Se las dedicamos de corazón. Todo mundo sabe que sin ningún fan, los artistas no son artistas ni los creativos tendríamos a nadie para quien crear. Y también es una canción vieja de Servando y Florentino que todo mundo la escuchaba y la bailaba, traer ese viejo tiempo para acá es una sensación muy bonita.

“Cantar en Viña del Mar fue un sueño hecho realidad. Estábamos súper nerviosos pero gracias a Dios gananos las gaviotas de oro y plata, y el Artista más Popular”, Erick Brian Colón, cantante cubano

MH: ¿Como han crecido como artistas y como personas en estos dos años?

CHRIS: Cada vez que te subes a un escenario aprendes nuevas cosas, aprendes de tus errores, aprendes a cómo hacer un nuevo paso de baile o una nota que haces diferente. Creces cada vez que haces algo diferente. También aprendes mucho a valorar cosas que ya no tienes, por ejemplo la familia. En este momento no podemos estar mucho con ellas porque estamos viajando, lamentablemente no las puedes tener, pero es por una buena causa. Ahora estamos más unidos que nunca y de la mano de nuestras fans y de nuestras familias.

MH: ¿Cuál es su canción predilecta de este álbum?

CHRIS: A mí me encanta ‘Estoy enamorado de ti’. Como banda luchamos un año por tenerla y cuando finalmente la grabamos en Miami fue increíble. Todo salió supernatural en el estudio, la grabamos en un día. Estamos muy contentos con el resultado y esperamos que al público le guste.

BREVE BIO DE CNCO:

Nombre: CNCO

Profesión: cantantes y compositores

Nacionalidad: Cuba, Ecuador, México, Puerto Rico y República Dominicana

Fundación: 2015

Integrantes: Christopher Vélez, Richard Camacho, Joel Pimentel, Zabdiel De Jesús y Erick Brian Colón

Canciones del álbum CNCO:

1.‘Sólo yo’

2. ‘Hey DJ’ con Yandel

3. ‘Se vuelve loca’

4. ‘Mamita’

5. ‘Fiesta en mi casa’

6. ‘Noche inolvidable’

7. ‘Bonita’

8. ‘Estoy enamorado de ti’

9. ‘Mala actitud’

10. ‘Mi medicina’

11. ‘Fan enamorada’

12. ‘No me sueltes’

13. ‘Demuéstrame’

14. ‘Reggaetón lento’ (Remix)

con Little Mix