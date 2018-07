Las colaboradoras de ‘El Gordo y La Flaca‘ Clarissa Molina y Alejandra Espinoza fueron tachadas de “hipócritas” por un reciente video en redes.

El filme fue compartido por la cuenta de Instagram del programa de Univisión y grabado por el mismo Raúl de Molina.

Durante el corto video se aprecia el rencuentro de ambas presentadoras después de que Molina se ausentara del programa para participar en su primera película.

Alejandra entra en la oficina en donde se encuentra Molina y la sorprende diciendo: “Clari, cuánto tiempo”

Clarisa responde: “Mi Ale. Ay no, ya te quería ver. Me escribiste allá y después ya no me escribiste”.

Clarissa Molina y Alejandra Espinoza sufren ataques en redes sociales

Solo para que en medio de un fuerte abrazo, Alejandra revirara: “Quería que fueras a la casa”.

En la cúspide del emotivo memento, Raúl pronunció: “El abrazo de dos bellezas. Una, Alejandra Espinoza y la otra, nuestra Clarissa Molina. Qué belleza”.

A pesar de la buena química que se aprecia entre las presentadoras, ambas coronadas reinas de belleza, las críticas aparecieron.

En los comentarios se lee: “La hipocresía a todo lo que da”, “qué pereza su falsedad”, “Clarissa es mas auténtica, nada fingida”, “mentirosas las dos, eso es solo pantalla”, “qué hipócritas. La otra le dice que no le respondió más los mensajes”, “más actuación no puede ser”.

Inclusive, hubo quien aseguró: “En Univisión siempre besándose el cu…. entre ellos, y la gente que les sigue la corriente”.

Pero no todo fue negativo: “Dos bellezas extraordinarias. Dos ejemplo de reinas”, “Dios las bendiga siempre. Dos reinas hermosa”, “dos almas nobles. El legado de NBL”.

Clarissa se coronó Miss República Dominicana en 2015, mientras Espinoza se alzó con el triunfo de Nuestra Belleza latina 2007.

