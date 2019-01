View this post on Instagram

Cuando te das cuenta que estamos a solo horas del gran estreno de @miraquienbaila !!! A disfrutarrrrr esta experiencia al 💯!!! . . . . No se olviden de bajar la aplicación de Univisión Conecta para votar cada Domingo! #TeamClarissa #MQBClarissa #MQBAllStars #clarissamolina #seguimosadelante #adarlecontodo 📸 @harrycastiblancophotographer