View this post on Instagram

Mis amores! Ahora que viene el verano nos encanta ir a la playa y hasta hacer ejercicios al aire libre! Y algo que nunca me falta es mi protector solar Hydro Boost Water Gel Lotion Sunscreen (SPF 50) de @neutrogena para proteger mi piel de los rayos del sol y evitar que salga cualquier mancha! Y a parte de protegerme, me hidrata la piel con el ácido hialuronico que contiene. Yo lo amo!!! 🥰 #Ad #NeutrogenaSuncare #Neutrogena #ClarissaMolina