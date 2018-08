Dijo que SI!!!!!!!!! Ya por fin les podemos decir a todos que nuestra querida @aleydaortiz se que nos casa 🎉🎉🎉 con un hombre maravilloso como @casanovafinancial a quienes aprecio mucho con todo el corazón!!! Les deseo todas las bendiciones del mundo a los dos y que esta unión sea para siempre! ❤️ Gracias por elegir mi tierra #republicadominicana para este momento tan especial! Chicas @danydigiacomo @aleydaortiz @nastassjab_ ya saben mis sentimientos hacia ustedes las siento como mis hermanas de otras madres, son mujeres sin límites, y nos inspiran a muchas! Gracias a todo el equipo de #univisiondigital @javier2283 @leonorsuarez @jona_thanh @youngwildpanda @jaorpostmen @pablosanchis @sulyngvinasco @mralexgonzalez por hacer esta serie posible! Los quieroooooooo! También gracias a @extremeentertainment_rd por ser nuestra mejor cómplice y llevarnos a algunos de los lugares más bellos, eres la mejor! #4DiasAntesDelSi #shesaidyes #aleydaswedding #clarissamolina #republicadominicana VIVE LA EMOCIÓN DE ESE DÍA LINK EN MI BIO! 📸@yiseldorrejo

A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolinaofficial) on Aug 6, 2018 at 6:24pm PDT