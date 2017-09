Cirque du Soleil presenta a genios del estilo libre de futbol

Cirque du Soleil siempre ha buscado evocar la imaginación y provocar emociones con las extraordinarias habilidades de los mejores atletas y artistas circenses del mundo. Y con su nuevo show, Luzia – de gira por Estados Unidos y que llegará a Atlanta el 14 de septiembre-, transportará al espectador a un México de ensueño con sus sonidos, colores, su gente, flora, fauna y toda su cultura.

Luzia deslumbra con un espectáculo luminoso y hazañas impresionantes dividido en 15 actos ejecutados por 44 artistas de 15 diferentes países. La dirección artística del show está a cargo del mexicano Eugenio Caballero, quien obtuvo junto a Pilar Revuelta el Óscar a la Mejor Dirección de Arte por la película El laberinto del fauno (2006).

“El mundo del Cirque du Soleil es muy abstracto pero lindo y divertido. Creces como artista y como persona, y te conoces más a ti mismo en esta realidad paralela”, Laura Biondo, futbolista venezolana

En entrevista con MundoHispánico, la italovenezolana Laura Biondo y su compañero Abou Traoré, de Francia, hablan del novedoso acto que interpretan en Luzia y de otros temas.

MH: ¿Cómo se te presentó la oportunidad de formar parte de Luzia?

LB: Cirque du Soleil me encontró. Yo estaba en 2014 en una competencia mundial en Brasil. Me contactaron porque me habían visto y querían usar el freestyle en uno de sus shows. Así empezó la aventura.

MH: ¿Fue 2014 tu mejor año por los campeonatos que ganaste?

LB: En realidad varios años seguidos fueron muy importantes: 2013, 2014 y 2015, antes de empezar con el circo. Durante esos tres años gané varios campeonatos e impuse varios récords.

MH: ¿Cuáles son los Récords Mundiales de Guinness que tienes?

LB: Hasta este momento son los únicos que hay en el freestyle para mujer, todos son contra reloj en un minuto. Uno de ellos es ‘Most Around the World’ (darle la vuelta al balón con el pie), más cabecitas, más dominio del balón con la espinilla, más toques con la planta del pie acostada hacia arriba, y más flippers.

MH: ¿Cómo te sientes de haberlos obtenido?

LB: Es un honor y una emoción que uno no logra describir, todavía hasta el día de hoy después de tener cinco récords todavía no lo creo. Es ¡wow! Siempre quise tener un Guinness y todo empezó hace mucho tiempo. Se me dio la oportunidad cuando estaba en Italia en un programa de TV donde invitan a gente a batir récords. Así fueron los primeros dos, y a raíz de eso fueron saliendo oportunidades en otras televisoras y en otros eventos en vivo donde querían batir nuevos retos. Y así poco a poco se fueron dando.

MH: ¿Cuánto dura el acto que haces junto a Abou?

LB: Dura como cuatro minutos. Es muy bonito para mí porque lo que hacemos es lo que más nos gusta: jugar con un balón, hacer trucos, acrobacias, bailar con el balón. La gente se puede identificar porque todos en nuestra vida hemos jugado con un balón.

MH: ¿Cómo es el acto?

LB: Hacemos un poco de todo. Hacemos algo en sincronía, exactamente lo mismo los dos al mismo tiempo, un poco él solo, un poco yo sola, nos pasamos la pelota.

MH: ¿Qué verá el público en Luzia?

LB: El show es mágico porque es un conjunto de imágenes, música, la letra de la música, los sonidos. Cada acto te transporta en un mundo imaginario inspirado en México. A través de todos los actos puedes vivir diferentes emociones y relacionarte también mucho con lo que está pasando en el escenario.

SIN FILTRO con Abou Traoré

Su origen: Es de Guinea. A los 8 años de edad su familia se mudó a París, Francia. Jugó fútbol en equipos semiprofesionales hasta que a los 22 años se lesionó y comenzó a practicar el estilo libre con su hermano Iya.

¿Cómo llegó al Cirque du Soleil?: “Era un artista de fútbol estilo libre en las calles de París. Envié un vídeo con mis trucos y mi hoja de vida al circo. A las pocas semanas me llamaron para integrarme”.

¿Qué crees que el circo vio en ti?: “Mi experiencia, mis acrobacias y las cosas divertidas que hago. No solo pateo el balón sino que mezclo acrobacias, baile y gestos para hacerlo más divertido”.

BREVE BIO:

Nombre: Laura Biondo

Profesión: futbolista de estilo libre

Nacionalidad: italovenezolana

Premios: Ha ganado cinco campeonatos de fútbol de estilo libre y ostenta cinco Récords Mundiales Guinness.

Cirque Du Soleil: Luzia

Cuándo: 14 de septiembre-19 de noviembre. Martes a jueves, 8 p.m.; viernes y sábados, 4:30 y 8 p.m.; domingos, 1:30 y 5 p.m.

Costo: $25-$140.

Dónde: Atlantic Station, 241 20th St., Atlanta.

Info: 1.877.924.7783 y www.cirquedusoleil.com