El estudio Telltale Games está punto de cerrar sus puertas luego de finalizar la última temporada de su juego basado en The Walking Dead, según se anunció el viernes la misma compañía de videojuegos en redes sociales.

Varios sitios especializados habían reportado durnae el día en redes sociales que confirmaban un 90 por ciento de despidos en el estudio ubicado en San Rafael, California.

Quedan cancelados los proyectos de The Wolf Among Us 2 y Stranger Things.

En parte del comunicado se puede leer:

“Hoy Telltale Games tomó la difícil decisión de comenzar un cierre mayoritario de un estudio después de un año marcado por desafíos insuperables. La mayoría de los empleados de la compañía fueron despedidos a primera hora de la mañana, un pequeño grupo de 25 empleados se quedaron para cumplir las obligaciones de la compañía con su junta directiva y sus socios. Lanzamos algunos de nuestros mejores contenidos este año y recibimos una enorme cantidad de comentarios positivos, pero en última instancia, eso no se tradujo en ventas”.

El cofundador de Telltale, Kevin Bruner, que dejó la compañía hace un año y medio, también publicó una publicación en el blog sobre los despidos.

“Hoy, estoy triste por las personas que están perdiendo sus trabajos en un estudio que aman”, escribió Bruner. “Y también me entristece la pérdida de un estudio con las ideas locas que nadie más consideraría. Me consuela saber que ahora hay tantos nuevos talentos y estudios que crean juegos en el cambiante género narrativo “.

Una historia de Verge de principios de este año describió despidos en una empresa que sufría de mala administración y falta de nuevas ideas, lo que llevó a un plan que se enfocaría en menos juegos de mayor calidad.

“Según todos los informes, los despidos fueron manejados de la manera más profesional y amable posible”, informó The Verge. “A los que perdieron sus trabajos se les pagó hasta finales de año, y Telltale planificó una feria de trabajo para que se reúnan y hablen con los reclutadores. A la gente no se le negó la separación ni se la escoltó del edificio por seguridad, pero se le dio tiempo para recoger sus cosas y despedirse. Al resto del día se le dio el resto del día para que pudieran pasar tiempo con sus compañeros de trabajo; se reunieron en un pub en el centro de San Rafael.

Las razones del repentino cierre serían económicas. A pesar de tener juegos bien aceptados por la crítica, en ventas no les iba muy bien. De hecho, sólo el juego de Minecraft y los de The Walking Dead pagaban las cuentas.

La historia de Batman que hicieron fue un fracaso. La vida del estudio dependía del acuerdo que realizarían con Netflix para hacer juegos basados en sus franquicias, como el que preparaban de Stranger Things, pero el acuerdo se cayó y con ello, la esperanza de vida del estudio.

The Walking Dead: The Final Season is NOW AVAILABLE on PlayStation 4, Xbox One, PC, and Nintendo Switch.

— Telltale Games (@telltalegames) August 14, 2018