Finalmente la cantante estadounidense Christina Aguilera está de regreso en el mundo de la música y este jueves lanzó su nuevo material discográfico ‘Liberation’, que ya esta disponible en todas las plataformas digitales.

El álbum ‘Liberation’ tiene 15 temas de entre los cuales podemos encontrar éxitos como: ‘Accelerate’, ‘Fall in Line’ a duo con Demi Lovato, ‘Twice’ y ‘Like I Do’.

The album is now available worldwide. Enjoy…. https://t.co/IkuNPvx1mM #LIBERATION pic.twitter.com/GmErVokSRE

— Christina Aguilera (@xtina) June 15, 2018