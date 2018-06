La cantante Christina Aguilera recientemente fue entrevistada por el programa de televisión TRL de la cadena MTV y sorprendió a todos al asegurar que “sus puertas están abiertas” para un reencuentro con su colega Britney Spears.

“No voy a mentir, siempre es bueno ver a Britney”, aseguró Aguilera al presentador del programa tras ser cuestionada sobre si le gustaría volver a reencontrarse con colegas de la industria de la música que causaron sensación en el año 2000.

Britney y Christina dieron inicio a su carrera artística juntas en el programa ‘Club de Mickey’, proyecto en el que compartieron créditos con estrellas como Justin Timberlake y Ryan Gosling.

may the pop gods pls let queens @xtina and @britneyspears come together #TRL pic.twitter.com/niAiGJ2xmT

— TRL (@TRL) June 15, 2018