Seis años después de su último proyecto musical, Christina Aguilera hace oficial su gran regreso a la industria musical con un nuevo sencillo que sirve de abre boca a su nuevo disco que será lanzado próximamente.

El sexto disco de estudio de la cantante estadounidense llevará por nombre ‘Liberation’ y saldrá al mercado el próximo 15 de junio.

‘Accelerate’ es el primer sencillo del disco y fue presentado recientemente de manera oficial por la talentosa artista, cuenta con las colaboraciones de los músicos Ty Dolla Sign y 2 Chainz.

El tema musical fue co-escrito por el rapero estadounidense Kanye West que además, es uno de los letristas y compositores del próximo proyecto de Aguilera.

El video perteneciente a ‘Accelerate’ fue dirigido por Zoey Grossman y se puede decir que es uno de los trabajos audiovisuales más atrevidos en la carrera artística de la rubia de 37 años de edad.

“Siento que en la vida, cuando llegas a un lugar donde te sientes muy cómodo y rutinario, entonces ya sabes que tienes que parar y empezar de cero”, fueron las palabras de Christina en una reciente grabación para describir lo que está por venir en su faceta profesional.

El repertorio del disco está repleto de diversos temas y grandes colaboraciones como: Liberation, Searching For Maria, Maria, Sick Of Sittin, Dreamers, Fall In Line junto a Demi Lovato, Right Moves junto Keida y Shenseea, Like I Do, Deserve, Twice, I Don’t Need It Anymore (Interlude), Accelerate junto a Ty Dolla Sign y 2 Chainz, Pipe, Masochist y Unless It’s With You.

El video de ‘Accelerate’ cuenta con más de 700 mil visualizaciones en la plataforma de Youtube, una sorprendente suma ya que fue lanzado recientemente en el perfil oficial de la cantante.