A mi no se me olvida que soy Christian Jesús Gonzalez Nodal, el niño que canta, hace su música, el que interpreta con todo el sentimiento cada canción que canta y sigue su vida como cualquier otra persona con momentos buenos y malos… Ustedes son quienes hacen al artista “Christian Nodal”, ustedes son quienes han creado el respeto y admiración hacia mi trabajo y persona… Como cualquier otra persona solo intento ir por mis sueños y lo que grita el corazón. Esto no es como lo pintan, tengo miedos… Me caigo y me levanto día con día y me encuentro con situaciones difíciles en mi camino, la “fama” es solo un arcoíris, lo material por más que sea un gusto sigue siendo material y las dos cosas juntas solo me han traído personas falsas y experiencias de vida, sin embargo nada ha hecho la vida más fácil… Les mentiría si digo que no me duelen aveces los comentarios o que no me causa rabia cada que juzgan sin conocer como es todo desde dentro… Me subí a este carro sin frenos y sin saber a donde va a parar, ustedes han sido testigos de cada paso que he dado y aunque nunca he sido bueno contando mis cosas, hoy quise hacerlo porque se que Dios hace las cosas por algo y si puedo dar un mensaje a todas las personas que como yo buscan lograr sus sueños ¡LO VOY A HACER! De mi se burlaron, han justificado con estupideces mis logros, me he desesperado y también he perdido la fé muchas veces cuando el trabajo de uno no da frutos… Me parecía imposible llegar a donde estoy hoy pero cada sacrificio del día a día valió la pena… Nunca se pongan barreras ustedes mismos tienen el poder del todo, la perseverancia, fé y paciencia son partes fundamentales, con el tiempo se suman personas que serán la base de todo, cuando las cosas se hacen de corazón y con toda la fé en uno y Dios tarde o temprano llega el momento donde la pasión reyna… Gracias a mi familia,mis fans y detractores, ustedes han sido mi motivación, me han hecho exigirme nivel siempre y me han hecho más fuerte, sin ustedes jamas estaría viviendo mi sueño, es increíble todo lo que se ha logrado en año y medio… 🗣¡LOS AMO!.

