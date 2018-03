•Te Toca Tocarte• Hoy es el primero del mes y aquí estoy para recordarles que tu vida está en tus manos!! Las invito a unirse a este movimiento! Como? 1. Tomate una foto revisándote 2. Sube la foto usando el hashtag #TeTocaTocarte 3. Reta a 2 amigas que hagan lo mismo! 4. Menciónalas en mis comentarios!! Juntas podemos salvar vidas!!! Yo RETO a @gloriatrevi @evelyn_sicairos Estamos contigo my Boo Boo Kitty!! @clarapablo I love you!!! #TeTocaTocarte

