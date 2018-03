El día de ayer la cantante Chiquis Rivera presentó su nuevo disco ‘Entre botellas’ y sorprendió a todos los asistentes al evento con la presencia de Lorenzo Méndez en el escenario.

La hija mayor de la fallecida ‘Diva de la banda’ no solo compartió escenario con Lorenzo, sino que interpretaron juntos el tema ‘Los chismes’, como se puede observar en un video que aparece en la cuenta de Instagram del programa ‘El Gordo y La Flaca’.

En el nuevo material de Chiquis no solo podremos encontrar temas con el del vocalista de la Original banda el limón, también cuenta con una canción a dueto con su madre la fallecida Jenni Rivera de nombre ‘Quisieran tener mi lugar’.

Pero eso no fue todo, pues Rivera y Méndez no solo compartieron el escenario durante las presentación de su nueva producción, ya que motivado por el público Lorenzo se animó a darle un beso de piquito a Chiquis.

Always and Forever baby 😉✭ A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7) on Feb 4, 2018 at 7:18pm PST

Tras el beso, una ruborizada Chiquis agradeció: “Hay Lorenzo bien atrevido, pues ahí está cinco canciones de este disco tan importante para mí, la verdad estoy muy agradecida con todo el equipo, algunos que no están ya pero siguen en mi corazón que les doy muchas gracias, a Iris Corral que está aquí , Rosela Sabela, otras que no quiero mencionar pero que Dios las bendiga, a mi familia, a mis hermanos, a todos ustedes por estar aquí, a los empresarios, a toda la gente que toca mi música, gracias, estoy muy agradecida, ahora quiero que se diviertan, esto es para ustedes, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, gracias de corazón”.

Para algunos usuarios, la situación sentimental de los cantantes es muy confusa, ya que tan solo hace un par de días Chiquis anunció el final de su relación: “Andan o no andan, quien los entiende”, “Me gusta mucho esa pareja, pero no me queda claro si son o no pareja”, “La que hizo el chisme fue ella cuando dijo que su relación había terminado, que se decida de una vez por todas”.