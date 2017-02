Chiquis Rivera defiende a Jenni y les advierte: ‘con mi madre no se metan’ (FOTOS Y VIDEO)

Después de que Carmen Jara hablara mal de Jenni Rivera, Chiquis confesó estar libre de chismes y lanzó una fuerte advertencia.

“Digan, hablen, ladren e inventen chismes de MI…pero con mi MADRE que no está para defenderse NO se metan!”, escribió la cantante en sus redes sociales.



Rivera aclaró que siempre saldrá a defender el nombre de su famosa madre y de sus cuatro hermanos. “Siempre voy a dar la cara para defender a mis hermanos y a mi madre”.

Chiquis aclaró que no le gusta estar involucrada en chismes y dedicó algunas palabras a aquellos que la tachan de poco talentosa. “Si no les gusta… pues mejor calladitas! Dejemos que hable la música y las bendiciones de Dios”.

Como se recordará Carmen Jara habló de Jenni Rivera, quien fue su amiga y quien –según ella– la traicionó. “[Fue] una amistad que creí que era sincera, una amistad muy parrandera, de echarnos nuestros tequilas, de disfrutar, de cantar, de compartir cosas juntas”, explicó sobre la Diva de la Banda en declaraciones a El gordo y la flaca.

Según Jara, een ese momento ella era más conocida que Rivera y fue Jenni quien buscó su amistad. “Ella me buscó por teléfono. Me rastreó hasta que me encontró. Estuvimos ahí platicando, compartiendo, tomándonos unos tequilas, jugando barajas”, pero agregó que despiés de la reunión, “inventó una sarta de barbaridades que yo cuando la vi en la tele dije: ‘No puede ser posible esto’”, contó.

Por lo que Jara enfrentó a su colega y puso fin a su amistad. “Cuando me la encontré yo le reclamé. Le dije: ‘¿Oye Jenni, qué pasó? Tú y yo eramos amigas. ¿Qué necesidad tenías tú de hacer eso y de hacerme ver a mí como que yo soy una persona conflictiva? No me gustó lo que hiciste’. Y con la mano en la cintura me dijo: ‘Te gustó o no, lo hecho, hecho está’. Y así se quedaron las cosas”, apuntó.

Según Jara, Jenni Rivera era una persona ambiciosa. “Ese día me dijo: ‘Yo voy a subir caiga quien caiga, y a quien tenga que quitar del medio, lo voy a quitar del medio’. Le valía cacahuate quien se le pusiera en frente, ella lo tumbaba”.