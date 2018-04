En días pasados, Chiquis Rivera confirmó que había decidido acabar su relación amorosa con Lorenzo Méndez; sin embargo, una presentación que ambos realizaron hace un par de fines de semana generaron rumores de una reconciliación y aunque ninguno de los dos había hablado al respecto, ahora han decidido responder a los que afirman que su relación es por conveniencia.

Ante las cámaras de “Ventaneando“, la hija de Jenni Rivera desmintió los rumores que señalan que decidió volver con el vocalista de la Original Banda el Limón porque los dos están en un momento de su carrera artística en el que necesitan captar la atención tanto del público como de los medios de comunicación sin importar el costo.

“Me da mucha tristeza porque yo no soy el tipo de persona que anda con alguien sólo porque le conviene. Yo no juego con mi vida personal y no voy a decir que tengo una relación por promoción. Qué lástima que la gente crea eso, pero les juro que yo no soy así. Yo siempre hablo con la verdad”, dijo Chiquis.

Por su parte, Lorenzo expresó: “Para nada. Los dos somos figuras públicas y cuando algo pasa, ya sea pequeño o grande, siempre adquiere una mayor magnitud. Chiquis y yo no hemos llevado una relación perfecta, como pasa en cualquier lado, pero de ahí a que estemos juntos por conveniencia ya es otra cosa”.

Los fanáticos se le fueron a la yugular: “Miss Piggy es puro circo”, “La Chiquis ya no sabe ni que inventar con tal de que el público la ame igual que a su mamá, pero la realidad es que todo el mundo la detesta”, “La Chiquis Rivera solo imita a Jenni, no tiene personalidad”, “Si no fuera publicidad se quedara calladita. A cada rato se dejan, puro show”.

(Con información de Agencia Mezcalent)