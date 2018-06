A pesar de advertirle que procedería legalmente si volvía a mencionarla, Chiquis reveló su reacción al ver las imágenes.

Durante la entrevista que concedió al programa “De Primera Mano”, la artista se refirió a lo sucedido.

“No le quiero dar más promoción a esta mujer, pero al final del día es algo que yo también como mujer me tengo que defender, mi imagen, mi nombre”, puntualizó.

“Yo no tengo por qué hablar mal de ella si es la madre de las hijas de Lorenzo, y si estoy en una relación con él tengo que respetar eso, y jamás me van a ver hablando mal de ella”, agregó.

La mayor de los hijas de Jenni Rivera confesó cuál fue su reacción al ver el controversial video.

Chiquis afirmó que no le dará más promoción

“Me reí, la verdad me reí, porque dije: ‘¡Dios mío!, ¿o sea, qué onda?, nadie está hablando de ella’, pero yo creo que a lo mejor es una forma de, no sé a lo mejor quiere atención, no sé qué será, pero no me molesta, si ella piensa esas cosas de mí pues allá ella”, comentó

Al ser cuestionada sobre si procederá legalmente contra Galván, Chiquis explicó.

“No he hablado yo con mi abogada, tengo que hablar con ella, Lorenzo ya habló con su abogado y está haciendo unas cositas con eso y quiero darle (su espacio) y respetarlo a él, él quiere arreglar las cosas y lo voy a dejar, y pues (por mi parte) tengo que comentarle a mi abogada porque sí le mandé una carta, a ver qué pasa”, agregó.

Por su parte los usuariostuvieron opiniones encontradas al escuchar las declaraciones: “Quieres fama para salir en tele”, “no tiene lo que tú tienes’, ¿Entonces por qué tu ex está con ella?”, “bien ardida que se escucha”, “que mujeres más corrientes”, “que lamentable”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación.

