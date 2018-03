Y sigue candente la controversia dentro de la dinastía Rivera, ya que ahora es Chiquis Rivera quien respondió a las acusaciones hechas por Ayana, la hija mayor de su tío Lupillo Rivera.

Luego de que Ayana acusó en entrevista para ‘El Gordo y La Flaca’ a Juan Rivera de estar siempre hablando mal de su padre y hasta de usar cuentas falsas en las redes sociales para perjudicar a su familia, Chiquis no tardó en responderle.

La expareja de Lorenzo Méndez comenzó aclarando que ella desconocía totalmente el caso: “Prima, yo la verdad no sabía de eso, no he visto la entrevista ¿hizo una entrevista?”.

Chiquis Rivera también aseguró que tiene gran afecto por Ayana: “Yo quiero mucho a mi prima, yo he intentado mandarles mensajes, quiero hablar con ella y decirle ‘pues hay que hablar’, no sé qué problema tenga conmigo”.

Y acerca de las acusaciones de que usar cuentas falsas era una costumbre en la familia Rivera, la cantante respondió: “Yo nunca he usado una cuenta falsa, jamás, jamás, que me la saquen, que me la enseñen, porque yo nunca”.

“La familia Rivera es muy aprovechada, la gente se vuelve ignorante, le dan la razón”, “la prima solo quiere hacer escándalos para hacerse famosa, así acostumbran los Riveras”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.