Tras varios días de espera, Chiquis Rivera dio a conocer un costoso regalo y los usuarios no pudieron evitar las burlas y críticas.

La Navidad es una fecha para compartir con los seres queridos, llenarse de paz, amor, alegría, prosperidad y todos los buenos deseos de la gente cercana.

Sin embargo, estas épocas también significan regalos, y Chiquis Rivera las aprovechó para darse un gusto. Un gusto muy costoso.

Mediante su cuenta de Instagram, en la sección de Historias la cantante subió una fotografía de un automóvil de lujo, el cual fue su regalo de Navidad.

En la postal en la que aparece un BMW i8 en color negro, con una puerta abierta hacia arriba y rines deportivos, la hija de Jenni Rivera escribió “Feliz Navidad para mí”, así como “Gracias por mi envoltura y las ruedas”, mencionando al encargado de hacer semejante trabajo.

Aunque la imagen por ser subida a ‘Historias de Instagram’ no puede recabar comentarios del público, la cuenta de ‘El Gordo y La Flaca‘ retomó la publicación.

En el post se puede ver el vehículo en dos fotografías: una de frente y la otra mostrando las luces traseras.

Asimismo, escribieron: “Felicidades, Chiquis Rivera. Muy merecido”.

Esa instantánea obtuvo más de 13 mil me gusta y numerosos comentarios, los cuales criticaron lo que la intérprete se regaló. También aprovecharon para burlarse de su físico y cuestionarse sobre los fondos para costear el auto.

“¿Se compró ese carro por los discos vendidos?”, “eso no te lo llevas a la tumba”, “yo a veces me pregunto: ‘estos artistas que no son famosos mundialmente ni tienen muchas fiestas, ¿cómo se compran tanto lujo?’ Dios me perdone, lo mismo pensé de su madre”, “cómo hay vanidad en la gente, Dios mío”, le comentaron.

