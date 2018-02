Ahora que Larry Hernández se encuentra recuperándose del accidente en bici que sufrió a finales del año pasado, ha recibido numerosas muestras de cariño de parte de sus seguidores, lo mismo que de sus amigos famosos, de entre los cuales faltaba Chiquis Rivera.

Precisamente este fin de semana se reportó la hija de la ‘Diva de la Banda’, con un arreglo de chocolates y globos que le llegó hasta la puerta de su casa.

Según un video que el cantante compartió en su cuenta de Instagram, Kenia Ontiveros fue la encargada de recibir el paquete que los tomó por sorpresa, mientras Larry estaba pasando un tiempo con su pequeña hija Dalary.

“¿Tú me lo compraste?”, preguntó Larry a Kenia, quien comenzó a leerle la tarjeta que venía junto al obsequio.

“Mi Larry te mando este pequeño detalle con mucho cariño, le pido a Dios que te recuperes pronto, te mando un fuerte abrazo lleno de paz, luz y buenas vibras… Chiquis”.

“Oh Chiquis, thank you Chiquis, thank you amiga, ahí voy, poco a poco, gracias a Dios, muchas gracias”, dijo Larry mientras mostraba en el video la parte del rostro que no resultó afectada en el accidente.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: “Qué linda @chiquisoficial, ahí es cuando se ven los amigos de verdad”.

“Wow qué hermoso detalle te mandó la bella Chiquis”, “qué bonito detalle de ella, “es que ella tiene un corazón de oro”, fueron otros de los comentarios.

“Qué lindo detalle de Chiquis, tiene un gran corazón igual que su mamá, que te recuperes pronto Larry”, agregó alguien más.