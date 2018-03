Chiquis Rivera responde a la indirecta mandada en días pasados por su expareja Lorenzo Méndez por medio de sus redes sociales.

“Como dijo el buen Pepe Gómez, quieren conocimiento, pero no quieren leer. Quieren dinero, pero no quieren trabajar. Quieren un buen cuerpo, pero que no quieren entrenar. Que fácil es querer. A empezar con los pendientes del día y ser productivo”, fue lo que escribió Lorenzo hace días en su cuenta de Instagram.

Pero ahora la hija de la fallecida ‘Diva de la banda’ responde la indirecta al vocalista de ‘La Original Banda el Limón’.

“La vida es para disfrutarla, habrá días difíciles y tristes, pero recuerda que solo son momentos. No dejes que esos momentos te quiten la sonrisa y las ganas de bailar”, son las palabras que se pueden leer en la más reciente publicación de Chiquis en la que aparece portando un vestido color rosa y con detalles en negro.

La fotografía rápidamente se lleno de comentarios como: “Hermosa, me gustas como para decirle al de los tacos que se cobre todo junto”, “Divinamente bella, todo lo que usas o te pones lo haces espléndidamente precioso”, “Muy pero muy hermosa eres, besos”, “Eres tan bella, hermosa, princesa que no necesitas brillo alguno”.