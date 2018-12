View this post on Instagram

Anoche en una sesión acústica de #EntreBotellas! Recaudando fondos para los estudiantes de DACA con mis amigos de @unidosporlamusica_ 🎶🎤❤️ #MusicIsLove Gracias a @francisbertrand por captar este momento tan especial! 🙏🏻😊 Gracias a todos los que asistieron y dieron su granito de arena para apoyar a nuestro FUTURO! A los medios de comunicación, mil gracias!!! Thank you all. A moment I will never ever forget. #Magical #DACA #Dreamers #WeAreAllDreamers #UnidosPorLaMusica #Ontario #Improv #TeamThrive #GivingBack