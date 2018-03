“Estoy tan molesta porque ahora están jugando con mi trabajo”, escribió la cantante Chiquis Rivera sumamente enojada en sus redes sociales al enterarse que perdería su vuelo.

La hija mayor de la fallecida Jenni Rivera despotricó en contra de la aerolínea ‘American Air’, a través de su cuenta de Twitter, pues la cantante de banda tenía programada una firma de autógrafos en la ciudad de Irving Texas a la cual llegó tarde y tiempo después de lo programado, gracias al personal “grosero y desconsiderado”, tal como ella lo describió.

Chiquis utilizó su red social para tener al tanto a sus seguidores segundo a segundo de lo acontecía en el aeropuerto: “Estoy tan entristecida por América Air… mi equipo y yo perdimos nuestro vuelo (vuelo #2526) debido a esta mujer muy grosera y desconsiderada de nombre Stacy”.

La molestia de la intérprete de ‘Entre Botellas’ empezó después de ver la negativa de la aerolínea sobre respetar sus lugares, a pesar de que el representante de la artista llegó tiempo antes que ella y su equipo, para explicar que se encontraban “atrapados en la sección de seguridad”.

A los pocos segundos del tweet anterior, Chiquis escribió: “Cuando finalmente llegamos a nuestra puerta ella nos dice que habían dado nuestros asientos a otras personas, sabiendo que ya nos habíamos registramos y mi asistente estaba allí dejándole saber que estábamos en camino”.

I’m soooo disappointed! I’m always raving about how much I love #AmericanAirlines But this woman has totally left a bad taste in my mouth!!! And I’m EXECUTIVE PLATINUM!!! @AmericanAir

La molestia de la sobrina de Lupillo aumentaba segundo a segundo: “Esa mujer era tan grosera, ustedes saben que nunca escribiría para hacer algo así, pero ahora están jugando con mi trabajo y mis fanáticos, tengo gente esperándome en Dallas no es genial y no está bien para mí”.

Una furiosa Chiquis admitió que ante la frustración insultó a dos empleados de la aerolínea: “Y si los llamé a los dos idiotas en sus caras porque eso es exactamente era como estaban actuando”.

“Estoy tan enojada porque ahora están jugando con mi trabajo, mis fans y mi pasión, no te metas con la gente y las cosas que amo”, publicó segundos después, una ya colérica Chiquis.

I’m just so upset because now they’re messing with my job! My fans… and my passion!!! Don’t mess with the people and things I love!! @AmericanAir

— Chiquis 💛 | Valentina 🖤 (@Chiquis626) March 21, 2018