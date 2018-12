Con bikini y candente lencería, Chiquis Rivera pierde el pudor y posa desde la cama, mientras sus seguidores se quedan con la boca abierta.

A punto de cerrar el año, un infartante video de la cantante resurgió y deleito a propios y extraños.

El metraje que data de mediados de este año, fue subido a la cuenta YouTube de Univisión y muestra el detrás de cámaras del video “Yo Soy Janney”, en donde se pretendió mostrar el lado más exuberante de la hija de Jenni Rivera.

“Estoy completamente lista para una nueva etapa de mi vida. Estoy lista para abrirme al mundo”, comienza diciendo Chiquis mientras calienta los ánimos al lucir un bikini que en u parte inferior es negro y muestra sus atributos en todo su esplendor.

Posteriormente, la intérprete dice: “A mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con la belleza”, mientras baja unas escaleras luciendo un sensual baby doll negro transparente que exalta sus curvas.

“Desde chiquita, a los 5 años yo me ponía a modelar, me gustaban los vestidos, me gustaban los lápices labiales”, dice la hija de Jenni, quien aseguró que esta faceta de su vida la heredó de su abuela.

Luego de esto, se le ve modelando muy sexy con la primer vestimenta a las orillas de una alberca.

En una segunda sesión de fotos, Chiquis muestra sus abultados encantos con el bikini negro del principio y en la parte superior porta un brasier con rayas azul y blancas dentro de la alberca.

En la tercer y probablemente más ardiente sesión, se ve a la hija de Jenni Rivera desde la cama, sin pudor, mostrando su cuerpo con el baby doll anteriormente mencionado.

Durante esta parte del video, Chiquis posa y coquetea con la cámara de una forma muy provocadora.

