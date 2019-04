Página

Chiquis Rivera se defiende luego de ser criticada fuertemente en las redes

La cantante le puso un ‘hasta aquí’ a todos aquellos que especulaban sobre su físico

Sin embargo, las críticas siguieron llegando por parte de los ‘haters’

Luego de las múltiples críticas hacia el aspecto de Chiquis Rivera, la cantante estalló y no dudó en poner en su lugar a quienes la ofendieron.

Hace unos días la hija de Jenni Rivera desató la polémica en las redes al publicar varias fotografías de su cara, en donde los usuarios le recriminaron el aspecto de sus labios.

En esa ocasión los internautas escribieron: “Esos labios tan gruesos se le ven feos, además se le desfigura la cara”, “un rostro entre más fino sea, o sea, boca chiquita, ojos grandes, ceja gruesa, enamoran. Te estás haciendo tus facciones muy toscas”, “Le picó una abeja en los labios”.

Y los ofensivos mensajes siguieron: “Te pasaste de botox en los labios”, “Muy bonita, pero esos labios ya es bastante”, “Parece salchicha su boca”, “Qué feos labios. Te pasaste”, “Esos labios están fatales, pero cada quien su dinero”, “Eres muy bonita, ya no le hagas daño a tus labios”.

Ante esto, la cantante hizo nuevas publicaciones en donde ‘barrió’ a todos los ‘haters’ y les dejó varias cosas en claro.

En los clips que fueron subidos a la sección de ‘Historias’ de Instagram, se puede ver a Chiquis si maquillaje, un tanto alejada del glamour que la caracteriza y diciendo: “Estoy viendo que mucha gente está comentando que si me hice los labios, que por qué me hice los labios”, y agregó con severidad: “No me he hecho nada en mis labios por mucho tiempo. Años”.