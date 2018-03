En plena presentación de su segundo material discográfico ‘Entre Botellas’ la cantante Chiquis Rivera confesó haber sufrido una traición que la hizo llorar.

Las cámaras del programa ‘Despierta América’ se dieron cita al evento, al cual fue toda una travesía llegar por la fuerte lluvia que por momentos bloqueó el acceso al rancho donde se realizaba la presentación.

“Disculpen por favor, yo no traje la lluvia, pero Dios sabe porque hace las cosas y dicen que la lluvia trae bendiciones del cielo y no solo para mí, sino para todos aquellos que están aquí”, expresó Chiquis.

La hija mayor de Jenni Rivera comentó lo que la tuvo alejada de los escenarios por un tiempo: “Fue una traición, no fue de Lorenzo nada más para que sepan porque uff, fue de otra persona y no quiero decir nombres y fueron de varias personas, y pues ni modo son cosas que pasan y obviamente sí me duelen y llore, pero ya no estoy llorando y aquí me tienen fuerte”.

Una de las sorpresas de la noche fue ver a su exnovio Lorenzo Méndez quien compartió los motivos por los cuales asistió: “Esta noche la verdad es de Chiquis, es un disco en el que estuve durante todo el proceso con ella grabándolo, el dueto con ella, muchas cosas ¿no?, entonces quería venir a apoyarla como amigo y es algo que realmente estoy contento de que ya se va a lanzar”.

Algunos usuarios recordaron la supuesta traición de Chiquis hacia Jenni: “Quiere que México la haga famosa y habla de traición cuando ella traicionó a su madre, lo que se hace se paga”, “Más traicionera que ella no hay en este mundo, pero lo pagarás”, “¿Traición? La única traicionera eres tú cerda, traicionaste a tu propia madre, pero mira, el karma se te regresó”.