Chiquis Rivera arremete contra sus propios seguidores en redes sociales

Chiquis Rivera se encuentra en medio de una nueva polémica luego de arremeter contra sus propios seguidores en las redes sociales, ya que la criticaron por replicar un mensaje que Marc Anthony dedicó al presidente Donald Trump, ante la difícil situación que priva en Puerto Rico tras el paso del huracán María.

Todo comenzó cuando el cantante puertorriqueño dirigió un tuit al mandatario estadounidense, en el que escribió: “Señor presidente, cierre la maldita boca sobre la NFL. Haga algo sobre nuestra gente con necesidad en Puerto Rico. También somos ciudadanos estadounidenses”.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too.

— Marc Anthony (@MarcAnthony) 25 de septiembre de 2017