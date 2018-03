Esta vez Chiquis no se quedó callada. Y es que la cantante y empresaria decidió enfrentar las declaraciones de la ex de Lorenzo Méndez, Claudia Galván, quien lo acusó de abandonar a su hija por culpa de la hija de Jenni.

Chiquis dijo que ella prefiere que “los trapos sucios se laven en la casa”, en lugar de ventilarlos en los medios de comunicación.

La molestia de Chiquis fue a raíz de los comentarios de Galván la semana pasada, en los que aseguró que Lorenzo Méndez había quedado mal con su hija Victoria y no fue a celebrar su cumpleaños.

Además la mujer aseguró que supuestamente le dijo que no podía llegar porque tenía trabajo y la niña se sorprendió porque lo vio en la presentación del disco ‘Entre botellas’ de Chiquis, por lo que escribió en sus redes: “Que tristeza que hay hombres que corren tras un cu… (en vez de tras) sus hijos”.

Chiquis no había querido comentar nada, pues afirma que no es “el tipo de mujer (que acostumbra) hablar mal de otra, especialmente siendo la madre de sus hijas”.

Pero a pesar de eso Chiquis dio fe de que su exnovio Lorenzo Méndez es un buen padre: “Es muy buen papá, hace lo posible para pasar tiempo con ellas. Yo soy testigo de eso”, aseguró en entrevista con Suelta la Sopa.

La cantante aseguró que aún no sabe cuál fue el malentendido con Claudia Galván, pero sí reconoció que le envió un mensaje en el cual le aclaró que Lorenzo Méndez sí llegaría a la fiesta de Victoria: “Él tuvo mucho que ver en mi vida y también en el disco. Me fue a apoyar y creo que es algo bonito. Él habló con sus hijas y les dijo. Creo que así fue como se dio cuenta Claudia (de que no le había fallado)”.

Y por último aclaró: “hay que ser familia, (Claudia Galván y ella) no somos las mejores amigas del mundo, pero sí nos respetamos (…) Lorenzo es muy buen padre y eso sí me duele por él, porque le duelen esas cosas. Espero que las cosas se arreglen porque al final del día va a estar en la vida de nosotros toda la vida”, para después corregir lo que dijo y aclarar: “en la vida de Lorenzo”.